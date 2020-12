Hoppstädten-Weiersbach

Großeinsatz in Hoppstädten: Feuerwehr rettet vier Hausbewohner von Balkon

Feuerwehrgroßeinsatz im Doppelort: In einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Hoppstädten ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung im Erdgeschoss ein Küchenbrand ausgebrochen. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war in diesem Teil des Hauses alles verraucht.