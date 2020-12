Große Kunst im kleinen Hunsrückdorf – Ausstellung wird eröffnet

Stipshausen

Trotz Corona und der damit verbundenen Auflagen wird auch in diesem Herbst der kleine Hunsrückort Stipshausen wieder für zwei Wochen zum Brennpunkt der Kunstszene. Die Familie Munsteiner lädt zur zwölften Auflage ihrer stets hochkarätig besetzten Atelierausstellung ein. Mit dabei sind außer den drei Gastgebern Alishan Halebian, Goldschmied mit armenischen Wurzeln, die in Südafrika lebende deutsche Malerin Sara Gaqa, die vielfach preisgekrönte englische Keramikkünstlerin Carolyn Genders sowie ihr Landsmann, der „Literaturkünstler“ Jeremy May, der seine Schmuckstücke aus Bücherseiten entwickelt und sie stets in Bezug zu Büchern und darin enthaltenen Zitaten setzt. Es verspricht also wieder eine überaus spannende Ausstellung zu werden.