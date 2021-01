VG Herrstein-Rhaunen

Nachdem am Sonntag in der Idar-Obersteiner Seniorenwohnanlage Grimm 90 Bewohner und 50 Mitarbeiter gegen Corona geimpft worden sind, fiebern auch die restlichen Senioreneinrichtungen im Kreis Birkenfeld einem Impftermin entgegen. Während sich die Bewohner der meisten Residenzen für ältere Menschen noch gedulden müssen, herrschte diesbezüglich im Lorettahof in Herrstein und in der Seniorenresidenz Idarwald in Rhaunen am Mittwoch bereits geschäftiges Treiben. In beiden Häusern hatten die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun – auch wenn die Impfbereitschaft teilweise recht niedrig ist.