Große Freude nach Rezertifizierung: Nahesteig erzielt 8 Punkte mehr

Die Vertreter der beteiligten Tourist-Informationen Nohfelden, Birkenfeld, Baumholder und Edelsteinland (Idar-Oberstein/Herrstein) nahmen am Bärenpfad in Nohfelden die Zertifizierungsurkunden des Nahesteigs in Empfang. Hier befindet sich seit seiner Verlängerung ein neuer Startpunkt des nun rund 41 Kilometer langen Nahesteigs, der jetzt mit 86 Erlebnispunkten rezertifiziert wurde. Foto: Christopher Knapp/Gemeinde Nohfelden

Möglich machten das mehrere Streckenumlegungen und die Verbesserung der Rastmöglichkeiten entlang des Weges. In Heimbach wurde die lange Steigung auf einem breiten Waldweg am Grenzberg entschärft. Der Weg führt nun auf einem Pfad in Schleifen durch den Wald, sodass der Anstieg wesentlich einfacher und interessanter zu bewältigen ist. Die Heimbacher „Aussicht in den Hunsrück“ wurde mit einer überdachten Rundhütte ausgestattet. Eine Panoramatafel informiert den Wanderer darüber, was in der Ferne zu sehen ist.

Auch in Sonnenberg wirkt sich die Umlegung der Strecke positiv aus. Sie ist jetzt – ganz einem Premiumsteig entsprechend – anspruchsvoller. Die Wegeführung durch den Wald am Hang mit tollen Aussichten aufs Nahetal wertet das Naturerlebnis deutlich auf. Für mehr Komfort auf dem 41 Kilometer langen Nahesteig sorgt jetzt zudem eine öffentliche Toilettenanlage in Sonnenberg. Diese ist von Frühjahr bis Ende Herbst für Wanderer zugänglich.

Größere Wandergruppen haben nun genug Sitzmöglichkeiten

Insgesamt wurde auch beim Inventar der Rastmöglichkeiten noch einmal ordentlich aufgerüstet. Indem mehr Tische und Bänke pro Rastplatz installiert wurden, haben auch größere Wandergruppen genug Sitzmöglichkeiten, um gemeinsam eine Rast einzulegen. Die gravierendste Veränderung ist aber die Verlängerung des Weges bis nach Nohfelden. Dies hat zu einer Gesamtlänge des Weges von 41 Kilometern geführt und macht den Weg noch interessanter für Streckenwanderer.

Mit dem Bärenfels ist nun auch eine weitere besonders schöne Landschaftspassage mit eingebunden worden. Eine weitere Service- und Stempelstation wurde am Grenzübergang zwischen Saarland und Rheinland-Pfalz installiert und hat ein Bärensymbol erhalten. Der zusätzliche Bahnhof in Nohfelden gliedert sich nahtlos in das ÖPNV-Konzept des Nahesteigs ein. Der Weg hat sich dadurch auch im Bereich der Nachhaltigkeit noch einmal gesteigert. Er kann entweder in einem Tagesmarsch komplett erwandert werden oder in bis zu drei Etappen, was ihn für alle Wandergruppen attraktiv macht.

Neuer Flyer informiert auch über Bahn- und Busanfahrtsmöglichkeit

Ein neu aufgelegter Flyer zum Premiumweg informiert übersichtlich über alle Bahn- und Busstrecken, welche die Stationen des Steigs verbinden. Zusätzlich sind die Etappenvorschläge auf der Homepage ausführlich beschrieben. Mit dem Live Mobi-Plan des RNN kann man sich auch unterwegs über die aktuellen Abfahrtszeiten informieren.

Das Nahesteig-Team, bestehend aus den Touristikern der Region, den zuständigen Wegepaten der Verbandsgemeinden und den ehrenamtlichen Wegepaten der Ortsgemeinden, ist mächtig stolz auf die errungene Auszeichnung und die weitere Steigerung der Punktzahl. „Das motiviert ungemein und regt natürlich dazu an, den Weg auch weiterhin zu optimieren“, so der einheitliche Tenor aus der Gruppe. Auf der offiziellen Homepage des Nahesteigs (www.nahesteig.com) können sich interessierte Wanderer umfassend über den Premiumweg informieren. Dort gibt es Routenbeschreibung, Kartenmaterial, Übernachtungsmöglichkeiten, Angebote und ein Picknickservice zur Verfügung. „Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, den Nahesteig neu zu entdecken, ob allein, mit Freunden oder der Familie. Also Rucksack packen, Wanderschuhe schnüren und die Natur erleben“, so die Betreiber. red