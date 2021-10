Mehr als 200 Einsatzkräfte, darunter auch Feuerwehrangehörige aus dem Landkreis Birkenfeld, haben am Samstag eine seit 10 Tagen vermisste Frau in einem Großeinsatz im Hunsrück gesucht – erfolglos. Die 57-Jährige leidet an einer psychischen Erkrankung und hat ihr Wohnhaus in Wahlenau mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fuß verlassen.