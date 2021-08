Größerer Brand in Industriehalle: Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Zu einem größeren Einsatz musste die Idar-Obersteiner Feuerwehr am Freitag gegen 12 Uhr ausrücken: In einer Industriehalle im Stadtteil Georg-Weierbach war ein Feuer ausgebrochen.

Wie Wehrleiter Jörg Riemer auf Anfrage der Nahe-Zeitung berichtet, waren die Einheiten drei und vier mit 45 Mann vor Ort, die Abteilung eins befand sich in Bereitschaft. Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz, schlussendlich konnte der „Brand größeren Ausmaßes“ gelöscht werden. Da sich zur Zeit des Alarms noch Menschen in der Halle befundet hatten, rückte auch der Rettungsdienst an, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Wie hoch der Schaden am Gebäude ist oder wo die Ursache für das Feuer lag, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein war bereits vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.