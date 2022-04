Menschen stehen Schlange vor der Ausgabestelle der Tafeln, es werden immer mehr, gleichzeitig steigen die Betriebskosten der Tafelbetreiber, es fehle an Lebensmittelspenden und an ehrenamtlichen Helfern: Folgt man den überregionalen Medien, dann sind die Tafeln bundesweit an der Belastungsgrenze. Die NZ wollte wissen, wie es im Kreis Birkenfeld aussieht.