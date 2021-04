Greensill-Pleite: VG-SPD attackiert Bürgermeister Alsfasser scharf

Die SPD-Fraktion im VG-Rat Baumholder hat sich nach der jüngsten Ratssitzung, bei der – wie in der Wochenendausgabe der NZ bereits berichtet wurde – die Greensill-Problematik im Mittelpunkt gestanden hatte, nochmals in einem Onlinemeeting mit dieser Angelegenheit befasst und legt nun in einer Pressemitteilung mit scharfer Kritik an Rathauschef Bernd Alsfasser nach. Auf Antrag der Genossen wurde in der vorigen Woche im VG-Rat über das Thema und die möglichen finanziellen Auswirkungen für die VG diskutiert. Diese hatte bekanntlich einen Betrag von 750.000 Euro bei der Bremer Bank angelegt, die mittlerweile insolvent ist.