Das Thema Greensill-Insolvenz sorgt in der VG Baumholder weiter für Wirbel. Weil die Verbandsgemeinde 750.000 Euro bei der Bremer Bank angelegt hatte (die NZ berichtete) – was bei einigen Fraktionssprechern zu Unmut führte –, hat nun Andreas Pees gemeinsam mit seiner SPD-Fraktion gleich mehrere Anträge an die Verwaltung gesandt. Die kritischen Töne sind dabei nicht zu überhören.