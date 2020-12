Archivierter Artikel vom 08.05.2020, 18:33 Uhr

Birkenfeld

Gravierender Verstoß gegen Corona-Auflagen – Mehr als 150 Trauergäste auf Friedhof in Birkenfeld

Der bislang gravierendste aktenkundige Verstoß gegen die Corona-Beschränkungen im Landkreis Birkenfeld hat sich am Freitag in der Kreisstadt Birkenfeld ereignet. Bei einer Beisetzung standen mehr als 150 Menschen dicht gedrängt an einem Grab auf dem Friedhof, viele ohne Schutzmaske.