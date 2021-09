Graffitiworkshop: Jugendliche lernen vom Profi – auch was illegal ist

Der Workshop startete montags im Jugendtreff am Markt (JAM) in Idar, denn bevor die Teilnehmenden die Sprühdosen benutzen durften, sollte sie einen Entwurf in Wort oder Bild entwickeln. Mit den Entwürfen ging es dann am Dienstag zu der legalen Graffitiwand an der Struthbrücke im Stadtteil Oberstein. Dort führte Moritz Overbeck erst vor, wie man mit der Spraydose umgeht. Unter den entsprechenden Hygieneschutzmaßnahmen konnten die Skizzen an die Wand gebracht werden.

Am Ende hatten alle Teilnehmenden ihr ganz persönliches Kunstwerk gesprüht. Overbeck zeigte sich begeistert von den Leistungen der Jugendlichen. Finanziell gefördert wurde der Graffitiworkshop als Präventionsobjekt durch die Leitstelle Kriminalprävention beim Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz.