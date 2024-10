Plus Hunsrück

„Gottessäckchen“ ging einmal im Monat herum: Martin Luthers Reformation und die Diakonie im Hunsrück

Von Erik Zimmermann

i Der flämische Künstler Frans Francken d. J. (1581-1642) malte 1605 das Bild „Die sieben Werke der Barmherzigkeit“. Das Bildmotiv geht zurück auf das Gleichnis vom Weltgericht im Matthäusevangelium. Foto: Wiki Commons

Heute, am 31. Oktober, feiert die evangelische Kirche den Reformationstag. Am Vorabend des Allerheiligentages 1517 tat Martin Luther seine Kritik an der damaligen Kirche kund. Rund 40 Jahre später wurde in weiten Teilen des Hunsrück-Nahe-Raumes seine neue Lehre eingeführt. Welche Folgen hatte die Reformation für das diakonische Handeln der Kirche im Hunsrück?