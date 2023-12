Seit einigen Wochen ist der Zutritt in die Sankt-Katharina-Kapelle in der Ortsmitte von Hoppstädten nicht mehr möglich. Die Schließung des kleinen katholischen Gotteshauses war nun auch Thema in der jüngsten Ratssitzung der Zivilgemeinde gewesen, als Ortsbürgermeister Peter Heyda (SPD) unter dem Punkt „Mitteilungen und Anfragen“ darüber informierte.