Auch in der Westrichstadt geht es infolge der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung wieder ein Stückchen in Richtung Normalität. Seit Montag ist die Stadtbücherei, die in den vergangenen Wochen nur einen Bestell- und Abholservice anbieten konnte, wieder geöffnet. Damit es nicht zu längeren Wartezeiten und größerem Andrang kommt, wird allerdings eine vorherige Terminvereinbarung angeraten.