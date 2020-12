Armin Korpus, CDU-Fraktionssprecher, kommentierte: „Stadtbildprägende Investitionen sind seit Langem nur noch durch Förderprogramme möglich. Nur so gelingt es uns, die Aufenthaltsqualität und Verweildauer, die Attraktivität, das Stadtklima und die Mobilität dennoch zu verbessern. Insgesamt bekamen wir dafür über das Programm Aktive Stadt rund 8,5 Millionen Euro vom Land. In Relation zum Umbau des Polizeigebäudes, der rund 16,4 Millionen Euro verschlungen hat, doch gar nicht so viel.“ Weiter gehe es nun mit dem Förderprogramm „Soziale Stadt“.