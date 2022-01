In Zeiten, in denen es wegen der Corona-Pandemie nur so an Absagen hagelt, haben die Gemeinde und drei örtliche Vereine mit dieser Veranstaltung unter freiem Himmel, bei der die 2G-Regel galt, einen gelungenen Kontrapunkt gesetzt. In Oberbrombach wurden am Sonntag nach Auskunft des Ersten Beigeordneten Björn Symanzik mehr als 200 Teilnehmer, darunter auch etliche auswärtige Gäste, bei der Glühweinwanderung gezählt.