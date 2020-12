Glückwünsche per Drive-in : Der 95. Geburtstag von Alice Reinhard war ein ganz besonderes Fest

Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 15:42 Uhr

Sie organisierten in der Hofstraße einfach kurzerhand einen Geburtstags-Drive-in. Die überraschte und erfreute Jubilarin saß am Straßenrand und nahm die Grüße und Glückwünsche ihrer Angehörigen entgegen, die sie ihr aus insgesamt sieben dem Anlass entsprechend bunt geschmückten Autos im Vorbeifahren zuriefen – so wurde dann aus dem 95. Geburtstag von Alice Reinhard, die eine treue und ausgesprochen aufmerksame Leserin der Nahe-Zeitung ist und seit 1978 akribisch alles sammelt, was mit ihrer Heimatgemeinde Kirschweiler zu tun hat, schließlich doch noch ein ganz besonderes Fest – trotz der Corona-Beschränkungen.