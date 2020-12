Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 11:16 Uhr

Idar-Oberstein

Glasscheibe eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Schreck im Eiscafé Venezia in der Fußgängerzone in Idar: Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag die Glasscheibe der Eingangstür – vermutlich mit einem Gegenstand – eingeschlagen. Zeugen haben eine Gruppe Jugendlicher wahrgenommen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte. In der Nähe sind zudem mehrere Blumentöpfe verschoben worden.