Gitte kommt: „Danish Dynamite“ mit Charme an der Weiherschleife

Die Sache mit dem Cowboy, den sie einst als Mann wollte, ist nicht mehr wichtig. „Lampenfieber“, so hieß einer ihrer Hits 1983, ist wohl auch kein großes Thema mehr für sie. Einen weiteren Erfolg „Freu dich bloß nicht zu früh“ könnte man indes umformulieren: Freut euch schon mal auf das Konzert von Gitte Haenning am Samstag, 14. August, ab 20 Uhr an der Weiherschleife in Idar. Dort erwartet die Gäste ein wunderbarer Geschichten- und Musikabend mit einer Künstlerin, die vor einem Monat 75 Jahre alt wurde und bei der man das Gefühl hat: Gitte gibt es schon immer, und sie bleibt für alle Zeit gefühlte 35. Einfach eine starke, supersympathische Frau.