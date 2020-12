Sonnenberg-Winnenberg

Die Beratungen zum Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Sonnenberg-Winnenberg waren geprägt durch die defizitäre Lage, in der sich die Doppelgemeinde seit Jahren befindet. Im Ergebnishaushalt wird in der Planung für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresfehlbetrag von 110.000 Euro und im kommenden Jahr von 27.500 Euro erwartet. Somit summiert sich der Schuldenberg Ende des laufenden Jahres auf 335.361 Euro, der bis Ende des Jahres 2023 sogar auf 416.861 ansteigt. Der Finanzhaushalt schließt in der Planung mit einem Fehlbetrag von 85.430 Euro ab, für 2021 wird ein Fehlbetrag von 2740 Euro prognostiziert.