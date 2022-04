Was ging in dem Angeklagten vor, als er beschloss, den 20-jährigen Alex W. zu töten? Aufschluss darüber geben im Mordprozess am Landgericht Bad Kreuznach gezeigte Videos, die er seinem in den USA lebenden Schwager, der für ihn „wie ein Bruder ist“, unmittelbar vor und nach der Tat geschickt hat.