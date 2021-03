Aufgrund der Corona-Pandemie findet schon seit Monaten kein Sport mehr in der Westrichhalle statt. Stattdessen öffnete dort diese Woche das Antigen-Schnelltestzentrum der VG Baumholder seine Pforten. Dort können sich alle Bürger sowie US-Amerikaner ohne vorherige Anmeldung einmal in der Woche kostenlos auf das Virus testen lassen. NZ-Mitarbeiter Benjamin Werle hat sich in der Einrichtung umgesehen und sich dort auch gleich einem Test unterzogen.