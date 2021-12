Auch in diesem Jahr machte die Pandemie den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Wie schon im vergangenen Jahr war an ein gemeinsames großes Adventssingen und einen daran gekoppelten Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Freilichtbühne Mörschied nicht zu denken (die NZ berichtete bereits). In den Jahren zuvor hatten sich stets mehrere Tausend Menschen daran beteiligt.