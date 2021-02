Am Mittwoch hat ein Teil der Fachklinik Baumholder, die geriatrische Frührehabilitation, wieder erste Patienten aufgenommen. Die Klinikleitung hatte in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden das Zentrum für Altersmedizin in Baumholder am 13. Januar vorübergehend geschlossen. Grund waren zahlreiche Covid-19-Infektionen, die bei regelmäßigen Tests zunächst unter den Patienten, dann auch unter den Mitarbeitern festgestellt wurden.