Geriatrie Baumholder: Bisher alle weiteren Corona-Tests negativ

Archivierter Artikel vom 23.05.2020, 16:08 Uhr

Grund für die umfassenden Tests war die am 19. Mai bekannt gewordene Corona-Infektion einer 83-jährigen Frau aus der VG Birkenfeld, die sich zuvor in der Klinik in Baumholder in stationärer Behandlung befunden hatte. Die Seniorin war der 89. bestätigte Corona-Fall im Kreis. Bei dieser Anzahl an nachweislich Infizierten bleibt es auch weiterhin. Davon gelten 86 Menschen als genesen, ein Covid-19-Patient aus Idar-Oberstein war am 15. Mai in der Uniklinik Homburg verstorben. Somit sind aktuell noch zwei Kreisbewohner am Virus erkrankt.