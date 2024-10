Plus Idar-Oberstein

„Gerdas – alles handgemacht“ in Idar-Oberstein: Neuer Laden in der Fußgängerzone

i Idar-Obersteiner Merchandise-Produkte gibt es ebenfalls. Foto: Hanna Herzog

Das ist immer eine gute Nachricht: Es gibt ein neues Geschäft in der Obersteiner Fußgängerzone. „Gerdas – alles handgemacht“. Wie der Name schon verrät, dreht sich hier alles um größtenteils liebevoll gefertigte, handgemachte Produkte. Der Name „Gerdas“ hat dabei eine besondere Bedeutung. Er geht auf eine Kuscheltiergiraffe zurück, die im Online-Shop der Inhaberin Hanna Herzog ( www.pinguinkuh-shop.de) maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat.