Die gescheiterten Bemühungen zum Bau eines großen Solarparks in Oberbrombach führen nach Kritik aus Birkenfeld zu einer Gegenreaktion: „Ich frage mich, warum dann nicht früher entsprechende Überzeugungsarbeit geleistet wurde“, sagt Ortsbürgermeister Rüdiger Scherer in Anspielung auf eine Bemerkung von VG-Bürgermeister Bernhard Alscher in einem NZ-Bericht vom 16. Januar.