Birkenfeld

Neben der Ausweisung eines etwa 40 Hektar großen Areals im Bereich des an der Straße nach Dambach gelegenen Braunebergs, das – wie in der NZ schon berichtet wurde – mitsamt der schon bestehenden Biogasanlage und den drei Windrädern im Wald in einen Energie- und Gewerbepark umgewandelt werden soll, hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung noch an drei anderen Stellen in Birkenfeld mit der Änderung von Bebauungsplänen befasst. Eine davon betrifft ein Gelände, das seit voriger Woche schon eine Baustelle ist.