Geplanter Abriss der Bahnbrücke bei Ruschberg: Auch VG-Chef Bernd Alsfasser übt Kritik

Ruschberg

Es klingt erst einmal absurd: Die Bahnbrücke bei Ruschberg soll abgerissen und nicht ersetzt werden. Die K 31, die in weiten Teilen abgestuft werden soll, würde dadurch in zwei Teile gerissen. Für diese Maßnahme hat sich der Infrastrukturausschuss des Kreises kürzlich bei drei Enthaltungen ausgesprochen (die NZ berichtete). Von Heimbach kommend, könnte man über die erste Abzweigung folglich nicht mehr in den Ort gelangen, Busse könnten nicht mehr vom Knotenpunkt Ruschberg/Baumholder rein und auf der anderen Seite raus fahren, sondern müssten im Ort drehen, und auch für Radfahrer wäre die Straße keine Alternative mehr zur L 169, wo der motorisierte Verkehr schnell rollt.