Der Stachel der Enttäuschung sitzt in Ellweiler immer noch tief. In seiner jüngsten Sitzung hat der Werksausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) – wie in der NZ bereits berichtet wurde – mit nur einer Gegenstimme und drei Enthaltungen erklärt, dass er Bedarf für die Einrichtung einer Abfalldeponie der Klasse 1 (DK) im Kreis Birkenfeld sieht und dafür den Steinbruch Haumbach als geeignet ansieht.