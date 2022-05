Die saarländische Firma AWS Martin Gihl GmbH will – wie in der NZ bereits mehrfach berichtet wurde – auf dem Gelände des ehemaligen Feldspat-Tagebaues „Haumbach II“ eine neue Bauschutt- und Erdmassendeponie der Klasse 1 (DK 1) einrichten und in Betrieb nehmen. Der zuständige Ausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebs des Kreises Birkenfeld (AWB) hatte sich erst im März erneut hinter dieses Projekt gestellt und dessen Notwendigkeit bekräftigt.