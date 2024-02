Gemeindeschwester plus könnte 2025 kommen: VG Baumholder erhält Förderung vom Landkreis

Der Haupt- und Finanzausschuss des Verbandsgemeinderats hat sich in seiner Sitzung am Dienstag mit der Schaffung der Stelle einer Gemeindeschwester plus beraten. Auch wenn die Mehrheit eine Ausweisung einer Vollzeitstelle im Stellenplan der Verbandsgemeinde (VG) begrüßen würde, verzichtete man doch auf einen Empfehlungsbeschluss für die Sitzung des VG-Rats, um dies zuvor in den Fraktionen noch einmal zu beraten.