Plus Hoppstädten-Weiersbach

Gemeinde nimmt Abschied von ihrer Kirche: Gotteshaus in Hoppstädten-Weiersbach wird geschlossen

Von Franz Cronenbrock

i Symbolisch wurden die Insignien am Altar von Mitgliedern des Presbyteriums mit Tüchern behängt. Foto: Franz Cronenbrock

„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“, heißt ein Kirchenlied vom Kirchenmusiker und Komponisten Martin Gotthard Schneider (1930 bis 2017), das sich dann auch als Thema durch den Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Hoppstädten-Weiersbach zog. Es war ein besonderer Gottesdienst, denn es hieß gleichzeitig Abschied nehmen von der Kirche an der Straße „Am Flugplatz“ in Hoppstädten-Weiersbach.