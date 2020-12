Niederwörresbach

Wer sich mit Achaten beschäftigt, wirft einen tiefen Blick in die Erdgeschichte. Meist stehen vulkanische Blasen am Anfang der Entwicklung, die durch Gase frei gehaltenen Hohlräume füllten sich später mit Achaten. In Sumatra zum Beispiel gibt es vulkanisches Gestein, in dessen Entgasungskaminen sich Achate eingelagert haben: klein, länglich. Manche Drusen auf den Tischen in der Mehrzweckhalle in Niederwörresbach sahen aus wie viel zu kurz geratene Baumstämme.