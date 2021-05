Gelungene Streaming-Premiere mit einem weinenden Auge: Wenn nur ein Dutzend Leute applaudieren

Die Musiker und Sängerin Laura Winkler verbeugen sich auf der Bühne des Stadttheaters, wie man sich üblicherweise beim Schlussapplaus bedankt. Doch nur ein Dutzend Leute klatschen, der Applaus klingt im fast leeren Saal verloren. Künstler müssen in solchen Momenten irritiert sein, auch wenn man in Corona-Zeiten solche Szenen kennt. Doch dann sagt Laura Winkler, die Sängerin, als sie schon auf der Treppe beim Abgang ist, zu den wenigen Menschen, die dort stehen, etwas Überraschendes: „Es hat sooo viel Spaß gemacht.“ Sie strahlt dabei, sie wirkt so offen, dass man überzeugt ist: Das sind, trotz der irritierenden Leere im Theatersaal, nicht bloß Nettigkeiten für die Gastgeber, die Worte kommen von Herzen, sind genauso gemeint. Laura und ihre Musiker waren am Freitagabend beim Auftakt des Festivals „Jazz & More“ einfach froh, endlich wieder auftreten zu können.