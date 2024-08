Plus Rhaunen

Gelungene Premiere der Bachspauzerkirb in Rhaunen

Von Günter Weinsheimer

i Zahlreiche Besucher kamen zur ersten Auflage der Bachspauzerkirb nach Rhaunen und feierten zur Musik. Foto: Günter Weinsheimer

Am Wochenende legte die Ortsgemeinde Rhaunen als Veranstalter der ersten Bachspauzerkirb auf dem Freizeitgelände „In den Mühlenbitzen“ eine Punktlandung hin. Rund 200 Helferinnen und Helfer waren an den drei Festtagen im Einsatz. „Wenn es auch noch nicht so richtig in den Köpfen der Bevölkerung ist, war es doch eine recht gute Premiere. Die Resonanz war gut, wir sind sehr zufrieden“, lautete das Resümee des Beigeordneten Rainer Fuck.