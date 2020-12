Morbach

Ein Mann, möglicherweise osteuropäischer Abstammung, hat am Samstag gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Morbach einen Mann (71) angesprochen. Der Unbekannte täuschte vor, dass der Senior einen 5-Euro-Schein habe fallen lassen und händigte ihm diesen aus. Auf dem Weg zu seinem Fahrzeug wurde der 71-Jährige erneut von dem Täter angesprochen, der nun in Begleitung einer Frau war. Nun meinte er, dass die Frau den Geldschein verloren habe, und bat ihn um Rückgabe.