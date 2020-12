Birkenfeld

Geldautomat in Birkenfelder Wasgau-Markt aufgehebelt: Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Eine eingeschlagene Scheibe und weitere Einbruchsspuren haben Mitarbeiter einer Bäckerei in der Birkenfelder Maiwiese am Montag gegen 5.20 Uhr bemerkt. Die Polizei stellte fest, dass unbekannte Täter in die Bäckerei eingedrungen waren, um Zugang zum angrenzenden Supermarkt zu erlangen. Dort hebelten sie einen Geldausgabeautomaten auf.