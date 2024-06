Plus Idar-Oberstein

Gegen die Scham: Idar-Obersteiner Suchtberatungsstelle ab sofort auch online

i Die Beraterinnen im Fachbereich Sucht des Diakonischen Werks sind jetzt zusätzlich über das neue Portal DigiSucht erreichbar: Christina Hartmann (von links), Silke Heinen und Claudia Greber. Foto: Silke Heinen

Digitale Angebote spielen eine immer wichtigere Rolle – auch in der Suchtberatung. Daher wird seit Beginn dieses Jahres die Suchtberatung des Diakonischen Werkes in Idar-Oberstein um ein weiteres Angebot ergänzt: Neben der klassischen Beratungsleistung vor Ort bietet die Beratungsstelle auch ein niedrigschwelliges Online-Beratungsangebot an, das speziell für die Suchtberatung entwickelt wurde.