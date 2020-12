Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 12:54 Uhr

Theley

Gefangen im eigenen Lkw

Vor wenigen Tagen wurde außerhalb der Ortslage Theley im nördlichen Saarland ein Brieftaubenflug gestartet. Die Tiere werden an einem unbekannten Ort ausgesetzt und finden alleine den Weg in den heimischen Schlag. Hierzu öffnete der Fahrer eines Speziallastwagens wie gewöhnlich die Rolltüren seines Lkw, so dass die Brieftauben losfliegen konnten. Was sie auch taten. Wie immer. So weit, so gut.