Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 15:37 Uhr

Niederhambach

Gefährliches Überholmanöver auf der B 41: Polizei sucht rasenden Pkw-Fahrer mit Anhänger

Die Birkenfelder Polizei ermittelt nach einem Vorfall auf der B 41 am Donnerstagmorgen wegen Verkehrsgefährdung gegen unbekannt. Nach Auskunft der Ermittler waren gegen 7.10 Uhr mehrere Autos auf der B 41, von Birkenfeld kommend, in Richtung Idar-Oberstein unterwegs, als sich ihnen in Höhe der Abfahrt Niederhambach ein Fahrzeug mit Anhänger von hinten näherte.