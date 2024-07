Plus Idar-Oberstein

Gebäudevollbrand in Idar-Oberstein: Eine Frau tödlich verletzt

Von Christian Schulz

i Insgesamt kämpften mehr als 80 Feuerwehrkräfte über mehrere Stunden gegen das Feuer. Foto: Christian Schulz

Am Samstagvormittag um kurz vor 12 Uhr stand ein Haus in der Treibelsbergstraße im Stadtteil Oberstein in Vollbrand. Flammen und eine massive Rauchentwicklung waren schon von weitem sichtbar. Die Leitstelle Bad Kreuznach alarmierte die Wache 1 der Stadt Idar-Oberstein mit dem Einsatzstichwort „Wohnungsbrand mit Menschenrettung“.