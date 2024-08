Plus Herrstein

Gaukler, Halunken und Spelunken: Buntes Markttreiben lockt in historischen Herrsteiner Ortskern

Von Günter Weinsheimer

i Allerhand Spielleute und Gaukler unterhalten die Besucher beim Schinderhannes-Räuberfest. Foto: G. Weinsheimer

Auf zum Schinderhannes-Räuberfest: Bereits zum 35. Mal findet am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, im mittelalterlichen Ortskern von Herrstein an der Deutschen Edelsteinstraße das bunte Markttreiben statt. Marktleiterin Brigitte Knospe berichtet, dass dieses Event erstmals am ersten Septemberwochenende veranstaltet wird.