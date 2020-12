Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 14:41 Uhr

Birkenfeld

Gastank abgerutscht: Häuser in Birkenfelder Wohngebiet müssen evakuiert werden

Wegen eines abgerutschten Flüssiggastanks musste die Birkenfelder Feuerwehr am Montag in die Richard-Bäuchle-Straße ausrücken. Wie Wehrleiter Lars Benzel auf NZ-Anfrage berichtet, war der Tank, der sich in einem Garten befindet, bei Bauarbeiten freigelegt worden. In der Folge konnte sich Wasser unter dem Behältnis sammeln und es nach oben drücken.