Plus Idar-Oberstein

Gasflasche wird bei Unfall aus Auto geschleudert – L 176 lange gesperrt

i Zu einem schweren Unfall, der glimpflich endete, ist es am Freitagvormittag auf der L 176 bei Hammerstein gekommen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Foto: Hosser

Zwei Fahrzeuge sind am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 176 zwischen Idar-Oberstein und Baumholder in Höhe der Abfahrt Hammerstein kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen konnte ein Transporter einem vorausfahrenden Auto, das nach links in Richtung Hammerstein abbiegen wollte, nicht mehr rechtzeitig ausweichen, und es kam zum Zusammenstoß.