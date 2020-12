Berschweiler bei Kirn

„Es war lange still. Die Kunst, sie wurde schnöd verbannt: nicht systemrelevant?“ Das fragen die Verantwortlichen der Galerie Art Affect in Berschweiler bei Kirn, um selbst die Antwort zu geben: „Von wegen: Nach Monaten der sinnlichen Entbehrung in schweren Zeiten starten wir durch mit unserer Ausstellung ,Accrochage – Art to go' unter dem Motto sehen, verlieben, mitnehmen.“