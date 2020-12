Idar-Oberstein

Am Montag, 20. Juli, beginnen die Vorbereitungen für den Rückbau der Fußgängerbrücke über den Anbindungsast zur B 41 und des anschließenden Fußweges, der über den Kragarm entlang des Modepark Röther zum Platz „Auf der Idar“ führt. Dazu wird im Baustellenbereich ein Bauzaun entlang der B 41 gestellt, der die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Birkenfeld sowie die Abfahrt in Richtung des Stadtteils Idar einengt.