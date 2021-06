War das möglicherweise sogar die Initialzündung für ein neues Sommermärchen? Vier Fans aus dem Birkenfelder Land, zu denen sich noch RZ-Sport-Regiochef Olaf Paare gesellte, hatten am Samstag das große Glück, bei der EM den überzeugenden Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal live in München mitzuerleben. In der NZ berichten sie von einem Fußballtag, der sie alle begeistert hat.