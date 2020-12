Birkenfeld

Unter der Federführung der für den Bereich der Wasserwirtschaft zuständigen VG wurden zwischen 2014 und 2017 in Birkenfeld größere Renaturierungsmaßnahmen am Zimmerbach vorgenommen, die vor allem in Höhe der Jahnturnhalle und der Grundschule gut erkennbar sind. Diesem ersten Schritt folgt nun im nächsten Jahr der zweite.