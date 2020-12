Für viele lief es besser als erwartet

Idar-Oberstein

Am Ende einer ungewöhnlichen Intergem war die Mehrheit der Aussteller – trotz unterschiedlich verlaufener Geschäfte – sicher, dass es die richtige Entscheidung war, die Fachmesse trotz der Corona-Pandemie auszurichten. Auch wenn ein Branchen-Schwergewicht wie Hans-Dieter Krieger dabei blieb: „Das hätten wir nicht gebraucht.“ Auch Farbsteinhändler Werner Fürstenberg-Franzmann war angesichts des Infektionsgeschehens im Frühjahr sehr skeptisch gewesen: „Aber ich muss sagen, es war ein Highlight für die Branche. Natürlich hatten wir weniger Besucher als in normalen Jahren, aber die, die kamen, waren sehr zielgerichtet und interessiert.“ Sein Unternehmen, das in diesem Jahr 100. Geburtstag hat und dies aufgrund der Pandemie nicht feiern kann, konnte einige schöne Aufträge schreiben und neue Kontakte knüpfen.